Toussaint Manga placé sous mandat de dépôt

Après Ousmane Sonko, un autre responsable de pastef a été placé sous mandat de dépôt. Il s'agit de Toussaint Manga. Il a été envoyé en prison, ce jeudi 03 aout 2023. Toussaint Manga a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge Mamadou Seck pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique […], informe son avocat Me Moussa Sarr.