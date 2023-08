Tournée politique dans les zones de Ndoucoumane et du Sénégal oriental: Bougane Gueye Dany mise sur le parrainage

La collecte des parrainages en vue de l'élection présidentielle de février 2024 va bientôt commencer au Sénégal. Cette activité citoyenne a permis au responsable du mouvement "Gueum Sa Bopp", Bougane Gueye Dany d'entamer une tournée politique dans les régions de Tambacounda et de kaffrine.



A cette occasion, le patron du groupe de presse "D médias" a reconnu le travail remarquable de ses militants et sympathisants qui ont porté l'engagement citoyen afin de vulgariser son programme qui s'articule autour de 19 points.



Sur ce, le président Bougane Gueye Dany décide de renforcer l'engagement de ses partisans et de discuter des stratégies à adopter en vue du parrainage élection en préparation de l'élection présidentielle du 24 février 2024.



En outre, Bougane a cumulé plus de 220000 voix lors des élections locales de janvier 2022, ce qui a permis à sa coalition de remporter cinq villes et d'obtenir plus de 500 postes de conseillers municipaux, dont 187 au sein de la mairie de Dakar, nous informe Le témoin dans sa parution de ce jeudi.



Pour rappel, lors de sa tournée dans la zone des Niayes, le Président Bougane Gueye Dany a discuté avec les agriculteurs pour trouver des alternatives dans la production et l'acheminement des variétés de produits cultivés dans cette contrée du département de Tivaouane. il a également rendu visite aux familles des victimes de l'émigration clandestine au village traditionnel des pêcheurs de Fass Boye, entre autres.