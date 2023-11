Tournée économique dans la région de Thiès : Le premier ministre Amadou Ba inaugure le nouveau surpresseur Mékhé

En tournée économique dans la région de Thiès depuis samedi, le Premier ministre a procédé, le lundi 30 octobre 2023, à l'inauguration du nouveau surpresseur de Mékhé, d'un coût de 9 milliards F CFA. Par la même occasion, le chef du gouvernement a également visité les réservoirs stratégiques semi-enterrés de Thiès (3 milliards F CFA hors taxe) et ceux supplémentaires en chantier à Fandène (3,3 milliards F CFA) qui vont permettre à terme, d'avoir une capacité de stockage de 65 000 m3. Ce nouveau projet construit à Mekhè dans le cadre du Projet KMS3 pour un coût de 9 milliards F CFA, cet accélérateur de débit permet "le transit de volumes d’eau potable plus importants vers les zones de consommation (Dakar, Thiès, Petite Côte) et les nouveaux pôles urbains. Il va jouer un rôle capital dans l’exploitation optimale de la capacité de production de l’usine KMS3 qui est initialement de 100 000 m3/j" renseigne le premier ministre.