Tournée économique à Thiès : Amadou Ba était à Pire pour présenter ses condoléances à la famille de Serigne Mansour Cissé

Le premier ministre Amadou Ba dans cadre des visites aux familles religieuses combinées à sa tournée économique dans la région de Thiès, était à Pire . Une occasion où le chef du gouvernement a rendu visite à la famille de Serigne Ahmadou Cissé pour présenter ses condoléances suite au décès du khalife , Serigne Mansour Cissé.



Le Premier ministre Amadou Bâ a présenté les condoléances du chef de l’État au nom du gouvernement et du chef de l'état. Le premier ministre n'a pas manqué de revenir sur le rôle important qu'à ce foyer religieux et qui a une parfaite relation avec les foyers religieux à Thiès. Ayant bien noté l'engagement du maire de Pire, Amadou Ba a félicité Ndoye Bane devant les chefs religieux. Le premier est aussi largement revenu sur la relation parfaite que le khalife a evec le président Macky .



« Nous sommes venus témoigner de la générosité de l’homme qui nous a quittés. Mais en même temps nous réjouir de votre présence à la tête du « Khilaafa » a témoigné le premier ministre. Expliquant au khalif l'objet de cette tournée, particulièrement à Pire, c'est une occasion pour lui d'écouter les habitants de cette localité et échanger avec eux sur les perspectives économiques de la commune .