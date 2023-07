Touba: Les deux femmes de Ousmane sonko rendent visite à leurs Homonymes

Ce samedi, les deux femmes de Ousmane sonko,Khady Kébé et Anna Diamanka étaient à la ville de Touba. C'était pour rendre visite à leurs homonymes. Mais, dans la plus grande discrétion. Elle ont été Accompagnées d'une délégation très restreinte dont Imam Dramé et Serigne cheikh Thioro Mbacké, Les femmes du président de pastef , Oumane Sonko ont offert des cadeaux dont une grande valise à ces deux jumelles, selon des Sources. C'est un fervent partisan de Ousmane sonko, Adama Fall, militant de Pastef à Touba, qui avait baptisé ses deux jumelles au nom des épouses de Ousmane Sonko Leur mari Ousmane sonko a récemment eu des homonymes à Touba, Kaolack et Ziguinchor ... 2 bébés de sexe féminin portent le nom de Ousmane Sonko dans la capitale du mouridisme