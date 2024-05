Touba : Incinération de sept tonnes de produits impropres à la consommation

La brigade spéciale d’hygiène de Touba a organisé jeudi l'incinération de sept tonnes de produits jugés impropres à la consommation, une opération visant à préserver la santé publique et à garantir la qualité des produits sur le marché, selon l’APS.



Le lieutenant Cheikh Guèye, chef de la brigade spéciale d’hygiène de Touba, a expliqué que ces produits saisis tout au long de l'année 2023 ont été incinérés pour des raisons de sécurité sanitaire. L'opération a été supervisée par des représentants des autorités locales, des sapeurs-pompiers, de la Croix-Rouge et de la Sonaged.



Les produits incinérés, d'une valeur estimée à environ dix millions de francs CFA, étaient périmés et avaient été retirés des boutiques de la ville. Certains étaient devenus avariés en raison de conditions de conservation inadéquates.



Le lieutenant Guèye a souligné l'inefficacité des sanctions actuelles, qui ne sont pas assez dissuasives pour les commerçants malhonnêtes. Il appelle donc à un renforcement des sanctions prévues par le code de l’hygiène pour décourager les pratiques commerciales frauduleuses.



En outre, il a plaidé en faveur d'un renforcement de l'effectif des agents et des moyens logistiques de la brigade pour améliorer la surveillance et l'application des règles d'hygiène dans la ville."