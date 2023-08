Touba : Deux personnes ont trouvé la mort, dans une collision entre un véhicule et une moto jakarta

Ce mardi, vers 6 heures du matin, deux personnes ont trouvé la mort, dans une collision entre un véhicule et une moto jakarta non loin du complexe universitaire Cheikh Ahmadoul Khadim à Touba d'après les informations de la Rfm. Le conducteur et son passager sont morts sur le coup. Alertée, la gendarmerie arrive sur les lieux de l'accident, quelques minutes plus tard et ouvre une enquête.