Touba Accueillera la Célébration de la Journée Nationale de l'Arbre le 4 Août

Le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, a dirigé jeudi une réunion de préparation pour l'édition 2024 de la Journée Nationale de l'Arbre, qui se tiendra à Touba le 4 août prochain. Cette journée, placée sous le thème "Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique", marquera le début de la campagne nationale de reboisement, visant à sensibiliser et mobiliser la population autour de cette cause.



Avant la journée officielle, le 3 août, Touba accueillera la troisième édition de la journée nationale "sétal sunu reew". Le gouverneur a appelé à une mobilisation générale pour assurer une bonne organisation et a demandé aux forces de sécurité de garantir une couverture adéquate pour l'événement.



Le colonel Ismaila Niang, inspecteur régional des eaux et forêts, a justifié le choix de Touba en raison de son manque de forêts classées et de ressources hydriques, soulignant l'importance de restaurer le couvert végétal dans cette région aride. Il a encouragé les collectivités locales à s'impliquer dans la foresterie urbaine pour améliorer la qualité de vie des citoyens.



La campagne de reboisement visera à planter des arbres fruitiers et à renforcer le couvert végétal, avec un objectif de 500 000 plants. 40 000 plants seront distribués aux habitants de Touba, incluant des manguiers, des citronniers et des khaya senegalensis.



