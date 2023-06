Total et Shell : les raisons du blocage des approvisionnements en carburant

Après les manifestations violentes qui ont suivi le délibéré de la chambre criminelle dans l’affaire Sweet Beauté, jeudi dernier, des craintes d’une possible pénurie de carburant ont gagné certains acteurs des hydrocarbures.



Mais ‘’SourceA’’ dans son édition de ce mercredi renseigne qu’il n’y a pas pour le moment de rupture. La vérité est que les stations Total et Shell, qui sont généralement la cible d’attaques des manifestants en furie, observent un arrêt d’approvisionnement par peur qu’il y ait d’autres manifestations violentes.



A en croire nos confrères, dans d’autres stations d’essence, dont les propriétaires sont des sénégalais et ou africains, le service se poursuit. C’est le cas pour les stations Ola, EDK Oil, Elton, et entre autres.



Avec Actusen.sn