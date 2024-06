Tivaouane : M. F. Sy confesse le meurtre et l'incendie de son ami M. D.

Des développements récents ont émergé dans l'affaire du corps calciné découvert dans la commune de Chérif Lo. Après identification de la victime, le commissariat urbain de Tivaouane a procédé, samedi dernier, à l'arrestation du présumé meurtrier.



Lors de son interrogatoire, l'apprenti chauffeur M. F. Sy a avoué avoir tué son ami M. D. suite à une bagarre survenue dans la nuit de dimanche à lundi 3 juin. Il a affirmé aux enquêteurs avoir agi seul.



Cependant, les investigations menées par les agents du commissaire Ibrahima Diouf ont révélé la possible implication d'autres complices, grâce aux données fournies par deux opérateurs de téléphonie, selon des sources de Seneweb. M. F. Sy reste en garde à vue au commissariat urbain de Tivaouane.



Pour rappel, le village de Mbodiène, dans la commune de Chérif Lo, a été le théâtre d’un crime atroce mardi dernier. Un corps presque entièrement calciné a été découvert vers 11 h par deux femmes cherchant du bois de chauffage dans la brousse. Alertés, les policiers de Tivaouane, accompagnés des sapeurs-pompiers et des agents du service d’hygiène, se sont rendus sur place. Sur les lieux, ils ont trouvé des traces de sang, des vêtements, une brique et la visière d’un casque de moto. La victime, identifiée plus tard comme M. D., aurait été tuée puis traînée sur plusieurs mètres avant d'être brûlée. Les restes ont été enterrés dans le cimetière de Mbodiène sur ordre du procureur de la République.