Tivaouane: Khady Diene Gaye mise sur les installations sportives pour la jeunesse

Cinq semaines depuis sa nomination, Madame Khady Diene Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a effectué sa toute première sortie officielle à Tivaouane.



En effet, elle a saisi l'occasion de se prononcer sur les installations sportives pour la jeunesse. "J'ai constaté qu'il y avait des installations sportives qui pourraient profiter à la population scolaire. Par ce que nous savons qu'à l'heure actuelle, nos populations scolaires, surtout dans le cadre du sport scolaire, sont très limitées et confrontées à un problème de pratique de certaines disciplines sportives, notamment la natation, et cela, je parle en connaissance de cause. Maintenant, si nous arrivons à avoir toutes ces installations, notamment une piscine à l'intérieur de cette Maison de la Jeunesse, cela pourra nous accompagner et servir de lieu de pratique pour la population de Tivaouane", a - t - elle déclaré Madame le ministre Khady Diene Gaye.



Pour rappel, Madame le ministre a effectué une visite de chantier pour constater l'avancement des travaux concernant son département.