Tivaouane - Entrepreneuriat et Autonomisation des femmes : Mamadou Lamine Gueye impulse un nouveau départ vers l'industrialisation

Rédigé le Mardi 30 Juillet 2024 à 01:08 | Lu 42 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

La vision globale du mouvement "Alliance nationale pour le développement, l'équité et la solidarité" (ANDES), dans le cadre de l'autonomisation des femmes va bientôt finir de faire tache d'huile dans toutes les 18 communes du département de Tivaouane.



De prime abord, dix collectivités territoriales ont déjà adopté la philosophie dudit mouvement. L'objectif de Mamadou Lamine Gueye, président de ANDES, est de mettre en place des unités fonctionnelles essentiellement orientées vers l'industrialisation afin de favoriser la création d'emplois et d'activités génératrices de revenus pour les femmes du Sénégal, notamment celles du département de Tivaouane.



En effet, 40 femmes issues des groupements et 10 filles ont été formées aux techniques de transformation des produits locaux en vue de leur autonomisation. Pendant cinq jours, ces dernières ( bénéficiaires) ont été initiées à la transformation des céréales locales, l'eau de javel, au savon liquide, au charbon bio pour l'insertion professionnelle des femmes et la préservation des forêts sénégalaises, particulièrement à celles du département de Tivaouane.



Il n'a hésité à mettre la main à la poche pour accompagner ces dernières. C'est ainsi qu'il a débloqué une enveloppement de 3 millions de francs cfa pour accompagner les groupements de femmes dans cette zone nichée au cœur du Cayor.



D'ailleurs, la rencontre a été une opportunité pour les responsables du mouvement d'installer la coordination départementale de Tivaouane, avec à sa tête Pape Abdou Faye. Le nouveau coordonnateur départemental de ANDES a décliné sa feuille de route et compte vulgariser les idéaux du mouvement dans le Cayor des profondeurs.



Ces journées de formation ont été clôturées par une remise symbolique d'attestations aux bénéficiaires et c'était l'occasion pour ces femmes, d'exposer le fruit de leurs activités pratiques.