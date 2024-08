Tivaouane : Besoin urgent d'un programme global d'assainissement pour faire face aux inondations

La ville de Tivaouane fait face à des défis majeurs en matière d'assainissement, particulièrement dans les quartiers situés en zones basses. Le programme d'assainissement de 2018, d'un montant de 4,3 milliards de FCFA, n'a couvert que 10 des 82 quartiers de la commune, laissant de nombreux habitants exposés aux risques d'inondation, surtout en période de pluie.

Abdoul Aziz Diop, haut conseiller des collectivités territoriales, souligne l'urgence de mettre en place un nouveau programme global d'assainissement pour gérer efficacement les eaux usées et pluviales. Il propose des solutions temporaires, telles que l'utilisation de motopompes et de camions-citernes, mais note que celles-ci sont souvent inefficaces en raison de la mobilité limitée et de l'absence de déversoirs.

Avec le Gamou et le "burd" prévus en pleine saison des pluies, le risque d'inondation est particulièrement élevé cette année, ce qui pourrait poser des problèmes d'hygiène graves pour les milliers de fidèles qui y participeront. M. Diop appelle à une augmentation de la capacité des infrastructures existantes, une révision du plan d'assainissement et l'établissement d'un service départemental de l'assainissement pour un suivi rigoureux des projets en cours.



aps