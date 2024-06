Titre Roi des arènes: Eumeu Sène reconnait le statut de Modou Lô

Interpellé à ce sujet, Eumeu Sène battu à deux reprises par Modou Lô, reconnait le statut du lutteur des Parcelles Assainies. "Modou Lô est le roi des arènes et il n' y a pas de débat là - dessus. Si on organisait un tournoi pour la couronne d'empereur, ce serait extraordinaire. Franchement ça mettrait même fin à tous les débats concernant le plus fort entre moi, Modou Lô et Balla Gaye car chacun a battu deux fois son vis - à vis", a soutenu le Pikinois sur Gaston Production TV.



Pour rappel, il y a quelques jours , le président du CNG Bira Sène avait fait une sortie pour indiquer que son organisation ne reconnait pas le titre de roi des arènes de Modou Lô. Le boss de la lutte sénégalaise avait aussi soutenu qu'un tournoi à coup de plusieurs milliards devait être organisé pour déterminer le roi du "Lamb".