Titre : Le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine obtient son doctorat avec mention Très Honorable

Le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a soutenu ce samedi à Dakar une thèse de doctorat intitulée "La gouvernance sécuritaire en Afrique de l’Ouest à l’ère des nouvelles menaces : enjeux et défis dans la zone sahélo-sahélienne." Ce travail de recherche pluridisciplinaire a été récompensé par la mention Très Honorable avec des félicitations à l’unanimité du jury, selon un membre de ce dernier.



La soutenance a eu lieu à l’Amphithéâtre Kocc Barma Fall de la Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation (FASTEF), sous la présidence de l’ancien recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le professeur Saliou Ndiaye, spécialiste de l’Histoire ancienne et des guerres dans la Rome antique. La thèse a été dirigée par le professeur Ibou Sané, sociologue à l’Université Gaston Berger de Saint Louis (UGB), et présentée dans le cadre de l’Université pour la paix des Nations Unies (UPEACE).



Dans un message posté sur le réseau social X, le Général Tine a exprimé sa fierté en déclarant : "Je m’honore d’être désormais nommé Docteur." Il a également souligné que le jury a salué "la qualité exceptionnelle de cette recherche," mettant en avant "la rigueur méthodologique et la richesse des données mobilisées."



Jean-Baptiste Tine, qui est aussi ministre de l'Intérieur, a ajouté que les membres du jury ont reconnu en son travail une contribution significative à l'avancement des connaissances dans le domaine de la sécurité en Afrique.



