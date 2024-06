Titre : Campagne de Lutte contre la Bilharziose Lancée à Bakel

Le 3 juin, à Bakel (est), le district sanitaire a lancé une campagne de distribution de médicaments contre les maladies tropicales négligées (MTN), incluant la bilharziose, destinée aux enfants de 5 à 14 ans, selon l'APS.



Le docteur Ndèye Fama Ndiaye, du centre de santé de Bakel, a expliqué que cette campagne vise à administrer des médicaments pour combattre la bilharziose, une maladie tropicale négligée répandue dans cette région.



Des professionnels de la santé, des enseignants d’écoles publiques et coraniques ("daaras"), ainsi que des journalistes, ont assisté au lancement de cette initiative.



"Les enfants passent beaucoup de temps dans les écoles et daaras, ce qui rend crucial de sensibiliser les enseignants", a déclaré le docteur Ndiaye. Elle a souligné l'importance d'une communication constructive pour informer la population.



"Cette campagne vise à prévenir la maladie et à traiter les personnes déjà atteintes", a-t-elle ajouté, en précisant que l'objectif est d'éliminer la bilharziose d'ici 2030. Cette campagne concerne Bakel et ses environs, sauf le poste de santé de Sira Mamadou Bocar où les adultes seront également traités.



À Sira Mamadou Bocar, des évaluations précédentes ont montré une forte exposition à la maladie parmi la population. En plus des enfants, les adultes y recevront aussi des traitements", a-t-elle indiqué.



Elle a insisté sur la nécessité d'un changement de comportement de la population, surtout avec l'arrivée de l'hivernage, une période où le parasite schistosoma, responsable de la bilharziose, est particulièrement présent dans les eaux douces (fleuves, marigots, mares).