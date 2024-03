Tirage Complet des Quarts de Finale de la Ligue des Champions : Real vs City, PSG vs Barça

Rédigé le Vendredi 15 Mars 2024 à 20:21 | Lu 30 fois Rédigé par Rédaction

Découvrez le tirage complet des quarts de finale de la Ligue des Champions, avec des affiches de haut niveau telles que Real Madrid vs Manchester City et PSG vs Barça. Un aperçu des confrontations à venir dans la compétition européenne.