Thionakh : Assane Sow lance le mouvement RAFETAL pour soutenir candidat Amadou Ba

Pour pérenniser le travail remarquable qu'a accompli le président Macky Sall depuis douze ans, Assane Sow lance son mouvement RAFETAL pour soutenir la candidature d'Amadou Ba. Femmes du développement, jeunes, acteurs culturels, opérateurs économiques et autres étaient tous présents à la cérémonie de lancement dudit mouvement à Thionakh.



Revenant sur son slogan « RAFETAL », le leader politique Assane Sow souhaite une parfaite collaboration entre les dirigeants de Benno Bokk Yakaar dans la zone Nord, puis à Thiès et sur tout le territoire pour qu'Amadou Ba puisse remporter la prochaine présidentielle le soir du scrutin.



Venu représenter la coalition, le Pape Ministre Amadou Ndiaye accompagné d'une forte délégation a félicité l'initiateur de l'événement et promis une parfaite collaboration pour élire ensemble leur candidat. « Le président Macky Sall connaît bien les compétences de notre candidat.



C'est pourquoi il lui a toujours confié des postes à responsabilités. Alors ayons confiance en lui et soutenons-le pour la continuité du travail remarquable accompli par notre cher président Macky Sall », a déclaré le ministre Pape Amadou Ndiaye.