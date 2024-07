Thiobon : Une vaste opération de restauration de la mangrove de plus de 28 hectares lancée

Lundi, la coopérative « Club Changement Climatique » de Ziguinchor a lancé une importante opération de restauration de la mangrove à Thiobon, visant à régénérer plus de 28 hectares dans la région. Cette initiative est essentielle pour contrer les effets des changements climatiques sur la mangrove, un écosystème crucial pour l'environnement de Ziguinchor.



Babacar Sall, inspecteur régional de la jeunesse, a souligné l’importance de cette action pour la préservation des espèces maritimes et l’implication des jeunes de Sangyang, en Gambie, dans le projet. Sadou Ba, président de la coopérative, a précisé que cette opération vise à revitaliser des zones dégradées dans l’arrondissement de Tendouck, dans le département de Bignona, et à restaurer l’équilibre écologique local.



Ibrahima Coly, maire de Kartiack, a salué l'initiative et l'engagement des acteurs locaux, en soulignant les bénéfices de cette restauration pour la santé humaine et l'environnement.