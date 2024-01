Thiès: un nouveau-né abandonné dans un caniveau

Samedi dernier, en revenant de la finale régionale organisée par l’Odcav lors d’un match opposant Jubbo et Walidaan de Thiès, des supporters ont découvert un nouveau-né abandonné dans un caniveau. Les jeunes hommes ont entendu les cris du bébé à hauteur de l’école élémentaire Moda Kane aux Parcelles Assainies de la commune de Thiès vers 1 h du matin. Intrigués, ils se sont approchés et ont constaté la présence d’un bébé abandonné de sexe masculin dans le canal. Ils ont alerté les autorités et la police a immédiatement contacté les sapeurs-pompiers. Le bébé a été conduit au service de pédiatrie du centre hospitalier régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène pour des examens approfondis. Heureusement, son état de santé est stable et il se porte bien