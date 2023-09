Thiès : la direction de laprojection judiciaire et sociale (DPJS) prime ses meilleurs élèves

Comme à son habitude, la direction de laprojection judiciaire et sociale (DPJS) a organisé ce mardi, une cérémonie de remise de prix à ses meilleurs élèves. Certains ont été choisis pour leur excellence, d'autres pour leur bonne conduite.

Aux côtés de leurs parents, ces apprenants issus de différents centres de formation et de réinsertion sociale ont été motivé à continuer à bien travailler. Une occasion de sensibiliser les enfants à se former pour pouvoir contribuer au développement du pays.

Étant là pour assurer la bonne éducation et formation des enfants, le responsable a mis en avant le phénomène de mendicité des enfants dont l'Etat doit prendre au plus vite les mesures nécessaires pour pouvoir sauver ces derniers avant que la rue ne leur donne une mauvaise éducation.