Thiès, la Ville Lumière : Modernisation de l'Éclairage Public

Thiès, Sénégal – Dans une allocution éclairée, Babacar Diop, le Maire de la Ville de Thiès, a annoncé le lancement de la Phase 2 de modernisation et de densification de l'éclairage public de la ville. Cette initiative marque un tournant décisif dans la quête de la municipalité pour une ville plus sûre, plus écologique et plus prospère.

Un Projet d'Éclairage Public Innovant Le Maire Diop, un homme politique déterminé et un philosophe enseignant-chercheur, a souligné l'importance de la lumière, non seulement comme source d'énergie, mais aussi comme symbole de connaissance, de développement et de progrès. "La lumière, dans toutes ses formes, est essentielle pour le développement de notre ville," a-t-il déclaré.

Une Vision Écologique et Économique Le projet prévoit le remplacement des anciennes installations d’éclairage par des luminaires LED de haute efficacité énergétique. Cette transition vers la technologie LED est une étape significative vers une économie d’énergie, une réduction des émissions de carbone et des coûts de maintenance, témoignant de l'engagement de la ville envers un avenir plus écologique.

Sécurité et Bien-être des Citoyens au Premier Plan L'éclairage LED ne se limite pas à l'efficacité énergétique ; il contribue également à la sécurité publique. Les quartiers mal éclairés, souvent associés à une sécurité moindre, seront ciblés en priorité. "Nous créons un environnement plus sûr et agréable pour tous nos citoyens," a affirmé le Maire Diop.

Un Investissement Considérable pour l'Avenir La Phase 1 du projet, avec un investissement de 65 millions de F CFA, a déjà permis la réhabilitation de plusieurs grandes avenues. La Phase 2, avec un budget de 175 millions de F CFA, vise à installer 1500 lanternes LED. Le Maire Diop a également annoncé une projection pour 2024 avec une enveloppe budgétaire de 300 millions de F CFA, soulignant l'engagement continu de la ville envers le progrès.

Un Remerciement et un Appel à l'Action En conclusion, le Maire a remercié tous les acteurs impliqués dans le projet et a appelé à l'engagement collectif pour éclairer l'avenir de Thiès. "Engageons-nous ensemble pour faire de notre ville un modèle de modernité et de prospérité," a-t-il exhorté.