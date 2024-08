Thiès: la Fédération "Tidiaraty Ladayhi Lane Taboura" du marché central dans la ferveur du "Safar"

Rédigé par Malick Sarr Gueye

Les commerçants, membres de la Fédération Tidiaraty Ladayhi Lane Taboura du marché central de Thiès, ont célébré la 8e édition de la journée "Safar", jeudi 15 août 2024. Des moments de ferveur qui font l'objet de communion et de prières. Le comité d'organisation a initié des récitals de Coran et des "Xassaïdes" ( les poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba) en guise d'ouverture. Quarante marmites remplies de la viande et 6000 pains ont été distribuées aux fidèles, sans compter le café Touba. Les membres de la Fédération se sont mobilisés pour distribuer les "berndé" aux talibés. En plus, les dahiras Tidianes participent à ces actes de charité et de solidarité organisés par leurs frères mourides.