Thiès - formation sur les fruits et légumes : Cinquante femmes transformatrices à l'école de certification

Rédigé le Mardi 25 Juin 2024 à 11:55 | Lu 64 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Pour promouvoir la qualité et le renforcement du secteur productif, cinquante femmes membres de la Fédération des femmes transformatrices de la section de Thiès ont bénéficié une formation sur les fruits et légumes. Elles ont été formées sur les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, ainsi que les normes de santé et de sécurité dans leurs unités de transformation de produits locaux, sources de revenus et d'emplois. A cette occasion, ces dernières ont interpellé les nouvelles autorités sur l'encadrement formel pour répondre favorablement à leurs attentes dans le cadre de l'autonomisation et de l'amélioration de leurs conditions de travail. D'ailleurs, elles ont reçu un certificat de conformité pour les produits agro - alimentaires. Pour rappel, le Groupement qui vient de boucler cette session de renforcement de capacités compte 200 membres.