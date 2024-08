Thiès et Sébastopol Scellent un Partenariat Stratégique

Mercredi, Babacar Diop, maire de Thiès, a signé une convention de partenariat avec Mikhalil Vladmirorovich Razhozhaev, gouverneur de Sébastopol en Russie, lors de sa visite dans cette ville. L'APS a été informée de cet accord par la cellule de communication de la municipalité de Thiès.

Ce partenariat officialise le jumelage entre les villes de Thiès au Sénégal et de Sébastopol en Russie.

“Notre engagement est de faire en sorte que ce partenariat enrichisse nos échanges culturels, écologiques, commerciaux, scientifiques et techniques, au profit mutuel de nos communautés”, a déclaré Babacar Diop lors de la cérémonie de signature.

“Nous souhaitons construire un avenir fondé sur le respect mutuel et les avantages réciproques, en créant des liens durables et significatifs entre nos villes”, a-t-il ajouté, selon la cellule de communication de la mairie de Thiès.

De son côté, Mikhalil Razhozhaev, gouverneur de Sébastopol, a souligné l'importance de la coopération internationale pour sa ville.

“Nous aspirons à une coopération dynamique entre Sébastopol et Thiès”, a-t-il affirmé, évoquant les possibilités de collaborations dans les domaines socio-économique, scientifique et culturel.

“Le respect de nos valeurs sera la base de notre coopération”, a insisté le gouverneur de Sébastopol, selon les mêmes sources.



aps