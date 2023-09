Thiès en Deuil : Décès de Serigne Saliou Touré, Éminent Érudit du Coran et Icône de la Communauté Mouride

Décès de Serigne Saliou Touré : Thiès en Deuil



C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Serigne Saliou Touré, le représentant du khalife général des mourides à Thiès. Il s'est éteint dans la nuit du vendredi, laissant derrière lui une ville en deuil et une communauté en pleurs.



Thiès, connue pour son riche patrimoine culturel et religieux, vient de perdre l'une de ses figures emblématiques. Serigne Saliou Touré n'était pas seulement le représentant du khalife général des mourides dans la région, mais aussi un grand érudit du Coran et une icône de la Communauté mouride. Sa disparition est une grande perte pour la ville et pour tous ceux qui l'ont connu et respecté.



Il a consacré sa vie à l'enseignement du Coran et aux préceptes de Serigne Touba. En tant que pilier de l'apprentissage du Coran à Thiès, il a marqué de son empreinte la ville et a laissé un héritage inestimable à travers ses enseignements et sa sagesse.



Serigne Saliou Touré était également un disciple dévoué et très proche de Serigne Saliou Mbacké. Sa contribution à la formation des jeunes est indéniable. À Khelcom, il a formé plusieurs générations de Ndongo daara, transmettant non seulement la connaissance, mais aussi les valeurs et les principes de la communauté mouride.



La rédaction de Thiesinfo présente ses sincères condoléances à la famille de Serigne Saliou Touré, à la communauté mouride et à tous les habitants de Thiès. Que son âme repose en paix et que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel.