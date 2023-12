Thiès: des pharmaciens mis à niveau sur un logiciel de digitalisation du circuit du médicament

Rédigé le Mercredi 20 Décembre 2023 à 13:35 | Lu 8 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Des pharmaciens officiant dans les structures sanitaires publics du Sénégal ont démarré, ce lundi 18 décembre 2023, à Thiès, un séminaire de formation de trois jours. Cet atelier de renforcement de capacités des acteurs de la santé est orienté sur l'utilisation d'un logiciel qui permettra de généraliser toute la chaine d'approvisionnement de médicaments et produits en santé. C'est un outil de la Pharmacie nationale d'approvisionnement ( SEN - PNA). Selon ces derniers, cet outil devrait contribuer à réduire les ruptures de médicaments et faire passer à temps les commandes dans les hôpitaux du pays. Durant trois jours de conclave, les bénéficiaires de cette session de formation vont saisir cette opportunité sur cet outil de dématérialisation de la commande de médicaments. Le processus a démarré dans les PRA et les districts, disent -ils.