Thiès célèbre la journée des Forces Armées au cœur de la cohésion nationale

La région de Thiès n'a pas été en reste hier, mardi 7 novembre, dans le cadre de la célébration de la journée des Forces Armées, sous le thème "Forces Armées au cœur de la cohésion nationale". Les festivités se sont déroulées à la Place Mamadou Dia de la capitale du rail où l'adjointe au Gouverneur chargée des affaires administratives, Tening Faye Ba, le Colonel Thierno Gningue, Commandant la Zone Militaire n° 7 englobe les régions de Thiès et Diourbel, ont procédé à un dépôt de gerbes de fleurs, en hommage aux soldats disparus, suivi d'une prise d'armes, d'un défilé, d'une visite de stands d'expositions. Cette journée a été placée sous le thème : "Forces Armées au cœur de la cohésion nationale". Présidant la cérémonie l'adjointe au Gouverneur chargée des affaires administratives, Tening Faye Ba a salué l'engagement des Forces Armées qui ont apporté une contribution majeure sur la cohésion nationale afin de sauvegarder nos valeurs sociales et culturelles. Pour elle, le Centre hospitalier militaire constitue un plateau médical très important envers les populations. Pour sa part, le Colonel Thierno Gningue, Commandant la Zone Militaire n °7 a insisté sur les valeurs incarnées par l'Armée sénégalaise. En plus, au sein des unités, le personnel se regroupe autour d'un symbole, c'est-à-dire leur insigne de corps ou leur devise, dit - il. Cet atout créet une cohésion entre eux, a - t - il ajouté. Il n'a pas manqué d'évoquer cet esprit d'unité et de corps au sein des Armées. Par la même occasion, le Colonel Gningue est revenu sur la récente formation de 150 jeunes issus des régions de Thiès et Diourbel, dans le cadre d'un camp citoyen. Il a également salué le courage d'une quarantaine de journalistes qui ont été formés au Centre d'entrainement tactique Capitaine Mbaye Diagne CET 7 sur la défense nationale et les valeurs intrinsèques qui régissent la vie de l'armée sénégalaise. Pour rappel, les expositions de l'armée de l'air, le Bataillon des blindés, les Sapeurs pompiers, les Centres et écoles de formation comme l'ENOA , le Centre d'entrainement tactique Capitaine Mbaye Diagne CET 7, le Centre hospitalier militaire du Camp Général Joseph Louis Tavarez Da Souza ont été les lieux de visite dans les stands des populations qui ont pris part à cette cérémonie importante dans l'Armée sénégalaise. Malick Sarr Gueye