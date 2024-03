Thiès accueille pour la première fois le passage de grade national de Vovinam Viet Vo Dao

Ce samedi 2 mars 2024, Thiès est le théâtre de la cérémonie de passage de grade national de Vovinam Viet Vo Dao, décernant les ceintures jaunes et les grades de 1er, 2ème et 3ème Dan. L'événement rassemble environ une centaine de pratiquants venus de différentes régions du Sénégal, représentant différentes ligues.



Maître Papa Sow Niang, président de la ligue de Thiès, explique que cet événement est une évaluation des compétences techniques enseignées dans les salles, couvrant un éventail de niveaux allant de la ceinture noire aux grades de 3ème Dan. Thiès est ainsi honoré de recevoir cet événement majeur, qui se déroule au terrain de basket du stade Lat Dior.



En plus du passage de grade, cet événement marque le début de la saison pour la ligue de Thiès. Le président annonce un programme varié comprenant des stages techniques pour améliorer les compétences des pratiquants, ainsi que des activités de démonstration et de promotion de l'art martial.



Les pratiquants de Vovinam Viet Vo Dao à Thiès lancent un appel aux autorités administratives et territoriales pour un soutien accru à leur discipline, soulignant ainsi leur engagement envers la pratique de cet art martial.