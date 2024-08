Thiès accueille les Championnats d'Afrique de badminton U19, une première pour le Sénégal

Depuis le 12 août, la ville de Thiès accueille les Championnats d’Afrique de badminton des moins de 19 ans, un événement international réunissant une centaine de participants provenant d'une douzaine de pays. Les compétitions, qui se poursuivront jusqu'au 25 août, se déroulent exclusivement au stadium Lat-Dior.



Antoine Diandy, président de la Fédération sénégalaise de badminton, a expliqué que ce tournoi comprend quatre compétitions en une, incluant les Championnats d’Afrique U15, les Championnats d’Afrique scolaires U19, ainsi que les Championnats d’Afrique de air badminton et de badminton scolaire. Huit pays ont participé à la première phase, et douze pays à la seconde.



M. Diandy a souligné que la fédération sénégalaise, malgré sa jeunesse (créée en 2020), a gagné la confiance de la Confédération africaine de badminton grâce à son dynamisme. Ce succès est illustré par l'organisation de ces compétitions, qui sont supervisées par le Comité international olympique (CIO). En outre, la fédération a déjà formé 247 professeurs d'éducation physique et s'est implantée dans 11 régions du Sénégal.



Malgré des ressources limitées, les délégations sont accueillies dans de bonnes conditions, et les compétitions se déroulent avec succès. Ce vendredi, deux équipes sénégalaises ont brillamment remporté leur match contre des adversaires plus expérimentés.



En parallèle des compétitions, une formation des officiels techniques de badminton est organisée pour préparer les arbitres des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, où le badminton sera représenté.



Jeff Shigoli, directeur exécutif de la Confédération africaine de badminton, a déclaré que ces championnats font partie des événements majeurs destinés à populariser le badminton en Afrique et qu'ils servent également de test pour la préparation du Sénégal aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2026.



