Thiès: Une randonnée pédestre pour annoncer la journée internationale de la Douane

Rédigé le Lundi 22 Janvier 2024 à 15:23 | Lu 93 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Douane, l' Amicale des Inspecteurs et Officiers des Douanes (AIOD), a organisé une randonnée pédestre dimanche 21 janvier 2024 à Thiès, autour du thème : "Un partenariat durable au service de la performance". L'objectif de cette activité permet aux organisateurs de vulgariser l'importance de la Journée internationale de la Douane qui sera célébrée samedi 27 janvier 2024 à Thiès. L'édition 2024 sera célébrée sur le thème: "Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs". Au cours de cette conclave, les membres de l'AIOD aborderont des points saillants qui touchent l'administration douanière au Sénégal comme les défis sur la criminalité, la Douane Verte, le Droit de la Douane et le commerce électronique. Pour rappel, après Tambacounda, Kaolack et Saint Louis qui a récemment organisé cette journée, la capitale du rail est à l'honneur pour cette année.