Thiès : Un enfant âgé 13 ans porté disparu depuis un mois au quartier cité Lamy

D'après les informations données par ce dernier, le jeune Babacar en classe de CM2 avait l'habitude, comme ses amis, de se rendre chez un membre du gouvernement qui à chaque fois donnait de l'argent aux enfants du quartier. Pour la dernière fois, l'enfant était présent avec ses amis mais n'est pas rentré chez lui.

"Je suis resté dans la maison jusqu'à deux heures du matin pour l'attendre, mais je ne l'ai pas vu. J'ai demandé à des enfants de l'informer que je le cherchais, étant en retard. Mais, croyant que j'allais pour le frapper, il n'est pas revenu », raconte son père.

Pour sa mère, "Mon fils n'a jamais montré ce comportement dans cette maison. J'ai fait le tour des quartiers et des espaces publics, mais nous n'avons eu aucune information ni réaction le concernant. En tant que parent, ce n'est pas facile de ne pas avoir d'informations sur son fils qui a disparu depuis un mois. Mon souhait est de revoir mon fils le plus rapidement possible."

À Thiès, plus précisément dans le quartier Cité Lamy, non loin du rond-point Concorde, la famille Ndour est en plein désarroi. Le jeune Mbaye Babacar Ndour est porté disparu depuis un mois, selon ses parents.