Thiès : Un Projet Ambitieux pour l'Emploi Décent des Femmes et des Jeunes

Vingt-cinq organisations de la société civile et quinze entreprises sociales et solidaires bénéficieront d'un projet inclusif lancé à Thiès pour améliorer l'emploi des femmes et des jeunes dans les trois départements de la région.



Intitulé "Encadrement et Formation pour la Revitalisation Socioéconomique Inclusive", ce projet vise à promouvoir l'inclusion économique et la participation active des femmes et des jeunes dans les organisations de la société civile et les entreprises sociales et solidaires.



En collaboration avec les services techniques, un comité restreint sera créé pour examiner les appels à manifestation d’intérêt et sélectionner les candidats. Téning Faye Bâ, adjointe au gouverneur, précise qu’un comité de pilotage sera mis en place pour coordonner et superviser les activités du projet.



Lancé en 2023 par l’ONG Green Sénégal en partenariat avec l’organisation internationale Handicap et Inclusion, ce projet de trois ans couvrira les trois départements de Thiès. Il vise à aider les femmes et les jeunes à accéder à des emplois décents grâce à des projets structurants, conformément aux priorités de l’État du Sénégal.



En présidant la réunion, Téning Faye Bâ a souligné que ce projet permettra aux entreprises sociales et solidaires de se formaliser et d'accéder à des réseaux pour améliorer leur performance. Ce projet s'aligne sur les efforts de l'État pour réduire la vulnérabilité en créant des emplois décents pour les groupes les plus défavorisés.



Issa Thiaw, chef du projet Effort à Green Sénégal, a indiqué que l'équipe est en phase de cartographie, identifiant les organisations bénéficiaires. Le projet cible particulièrement les femmes et les jeunes, considérés comme vulnérables, en leur offrant des formations et des financements pour les autonomiser.