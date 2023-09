Thies Touba en Train pour le Grand Magal

Le Retour du Train Thiès-Touba pour le Grand Magal



Le 1er septembre 2023 marque une date mémorable pour les habitants et les pèlerins se rendant à Touba. Après une interruption depuis 2019, le trafic ferroviaire sur l'axe Thiès-Touba reprend, coïncidant avec le Grand Magal, un événement religieux d'envergure qui attire des centaines de milliers de fidèles chaque année.



Un Projet d'Envergure Nationale



Lors du Conseil des ministres du 12 juillet 2023, le président de la République a souligné l'importance de la stratégie nationale ferroviaire, demandant l'organisation d'un conseil interministériel à ce sujet. Dans ce cadre, des efforts ont été déployés pour réhabiliter la voie ferrée reliant Thiès à Touba. Les Grands Trains du Sénégal (GTS) ont été autorisés à reprendre la circulation, marquant ainsi une étape cruciale dans la revitalisation du transport ferroviaire au Sénégal.



Préparatifs Techniques



Les locomotives ont été soigneusement préparées pour cette reprise. Elles ont été retapées, repeintes et mises aux normes pour garantir un voyage confortable et sécurisé aux passagers. Malgré l'arrêt de l'exploitation depuis 2019, les équipes techniques ont travaillé sans relâche pour remettre à niveau le matériel, améliorant divers systèmes tels que la climatisation et le freinage.



Des Essais sur la Voie



Avant le Magal, des trains d'essai seront mis en circulation pour vérifier l'état des rails et du matériel. Ces essais permettront également de sensibiliser les populations à la reprise du trafic ferroviaire, notamment en raison de nombreux passages à niveau clandestins sur la voie.



Capacité et Tarification



Trois trains seront mis en circulation, chacun avec une capacité d'accueil de 240 passagers. Aucune surcharge ne sera autorisée. Les tarifs ont été étudiés en fonction des tarifs précédents et des études de trafic, offrant ainsi un tarif optimal pour les voyageurs.



Conclusion



Le retour du train Thiès-Touba est une nouvelle réjouissante pour les habitants et les pèlerins. C'est une preuve de l'engagement du gouvernement sénégalais à améliorer les infrastructures et à fournir des moyens de transport sûrs et confortables pour tous. Les nostalgiques du train peuvent se réjouir : le sifflement du train retentira à nouveau sur l'axe Thiès-Touba, facilitant ainsi le voyage de milliers de fidèles vers la cité de Cheikh Ahmadou Bamba.