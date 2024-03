Thiès: Serigne Mboup promet de moderniser les gares routières avec un nouveau système de transport

Rédigé le Vendredi 22 Mars 2024 à 21:30 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Après son passage à Tivaouane, Serigne Mboup, le candidat de la coalition "And nawlé and liguey" à la présidentielle du 24 mars, a rencontré ses responsables de la ville de Thiès dans le cadre de la campagne électorale, au marché central, hier jeudi 22 mars. A cette occasion, il a promis aux acteurs du transport, une fois élu président de la République, de mettre en place une politiquer de modernisation des gares routières. Dans son programme, il compte regrouper les régions de Thiès et Dakar dans un seul pôle de développement avec un ministre d'Etat qui se base à la cité du rail afin de s'occuper aux questions liées au développement local. A travers cette rencontre avec ses militants et sympathisants, le maire de Kaolack n'a pas manqué de dénoncer la concurrence entre le transport public et celui privé. D'ailleurs, il a proposé une nouvelle stratégie pour sauver ce secteur avec la création des emplois pour les jeunes, entre autres.