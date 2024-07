Thiès / Sénégal : Le tourisme comme moteur économique selon Doudou Gnagna Diop

La cérémonie de dédicace du livre intitulé "Sénégal, l'autre tourisme" a eu lieu ce week-end à Thiès.



L'auteur, M. Doudou Gnagna Diop, explore les divers aspects du secteur touristique à travers six chapitres dédiés à la politique touristique au Sénégal, l'impact social, l'impact économique, l'industrie du tourisme, la place de la femme, etc.



" Le tourisme est un développement socio-économique qui, indiscutablement réduit la pauvreté quand il est en croissance et la favorise lorsqu'il est en décroissance. Il est centré sur l'homme au milieu de son patrimoine. Sa durabilité et son développement reposent sur 3 dimensions : l'accessibilité, l'accommodation et l'attraction qui nécessitent des actions innovantes majeures à tout moment ", a-t-il déclaré.



Selon lui, "l'industrie du tourisme pourrait devenir au 21e siècle le moteur économique le plus important pour les pays africains, comme le Sénégal".



Plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie, parmi lesquelles M. Bachir Coly, directeur des opérations à l'Harmattan, M. Philippe Nd. Ba, directeur de la réglementation du tourisme au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, M. Mbacké Ndiaye, juriste, et le directeur du centre culturel de Thiès, entre autres.