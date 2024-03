Thiès: Présidentielle 2024: La Députée Maimouna Sène S'engage pour la victoire d'Amadou Ba

Présidentielle 2024 à Thiès: L'Engagement Ferme de la Députée Maimouna Sène pour Amadou Ba

Dans la course à la présidentielle de 2024, la ville de Thiès s'affirme comme un théâtre majeur des activités politiques, témoignant du dynamisme et de l'engagement de ses acteurs. Au cœur de cette effervescence, la députée Maimouna Sène fidèle aux instructions du Pdt Macky Sall, se distingue par son soutien inébranlable à Amadou Ba, marquant la scène politique par une série d'initiatives stratégiques visant à consolider sa victoire.



Maimouna Sène, la députée à l'assemblée nationale, met en avant l'expérience et la compétence d'Amadou Ba, qu'elle oppose aux tactiques jugées agressives et irrespectueuses de l'adversité. Selon elle, Amadou Ba incarne le renouveau politique nécessaire pour guider le Sénégal vers des horizons plus prometteurs, en s'appuyant sur une approche basée sur le respect mutuel et l'intégrité.



Pour matérialiser cet engagement, la députée a lancé une caravane populaire qui a traversé les artères principales de la ville, depuis les rues animées du centre de Thiès jusqu'aux quartiers plus éloignés. Cette initiative a non seulement permis de mobiliser le soutien populaire, mais aussi de véhiculer un message de paix et d'unité au sein de la communauté.