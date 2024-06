Thiès - Pour accompagner les organisations d'économie sociale et solidaire: Le ministre Dr Alioune Badara Dione mise sur l'approche chaine de valeur pour booster la microfinance

Rédigé le Samedi 29 Juin 2024 à 08:49 | Lu 61 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Dr Alioune Badara Dione, a visité vendredi 28 juin 2024 le Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales du Sénégal (RESOPP), une coopérative agricole d'économie sociale et solidaire à Thiès. A cette occasion, il a salué l'approche novatrice et solidaire du RESOPP, et a échangé avec ses membres sur leur vision de l'Economie sociale et solidaire et sur la stratégie du Ministère de mettre la Microfinance au service de l'Economie sociale et solidaire, note la cellule de communication dudit Ministère. Après Thiès, le ministre de tutelle a terminé sa visite à la Coopérative Rurale de l'Arrondissement de Pambal, dans le département de Tivaouane. D'ailleurs, dans cette commune dirigée par Lazar Lamane Thiaw, le ministre Dr Dione a pris d'importantes mesures permettant d'accompagner les acteurs dans cette dynamique d'innovation pour promouvoir l'économie sociale et solidaire au Sénégal avec la Microfinance. En outre, il a annoncé la création de quatre types de boutiques ( uni - production, technologiques, sources et témoins) pour identifier toutes organisations paysannes afin de mener une synergie d'action au sein du Gouvernement. Après avoir reçu les différentes interpellations des acteurs, le ministre Dr Alioune Badara Dione mise sur l'approche chaine de valeur pour booster leur production en les octroyant des agréments qui confirmeront leurs activités dynamiques dans l'économie sociale et solidaire à l'échelle nationale. Pour rappel, le Préfet du département de Tivaouane et son collègue Sous - Préfet de Pambal ont pris par à cette visite technique dans les départements de Thiès et de Tivaouane.