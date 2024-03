Thiès : Plus de 11 000 cartes d'électeur en attente de retrait dans les commissions de distribution, annonce le préfet

, le 22 mars (APS) - Selon les données communiquées à la presse par le préfet Mame Less Cabou, plus de 11 000 cartes d'électeur attendent d'être retirées dans les commissions de distribution du département de Thiès depuis jeudi soir.



Parmi l'ancien stock de cartes fabriquées avant la révision de 2023, seules 282 pièces ont été retirées sur les 7 114 cartes reçues, laissant ainsi 6 832 cartes toujours en attente, a déclaré M. Cabou.



Quant au nouveau stock provenant de la révision, il était composé de 17 671 cartes, dont 12 992 ont été retirées à la même date, notant ainsi un taux de retrait beaucoup plus élevé, soit les deux tiers des nouvelles cartes.



Au total, dans le département de Thiès, 11 511 cartes d'électeur sont en attente dans les commissions de distribution, comprenant 6 832 cartes antérieures à la révision et 4 679 cartes issues de celle-ci.



Le département de Thiès compte 395 943 électeurs inscrits, répartis dans 291 sites de vote et 819 bureaux de vote, a précisé le préfet Cabou.



Il a également mentionné que tous les candidats ont déjà déposé la liste de leurs représentants dans les bureaux de vote, ainsi que celle de leurs mandataires et plénipotentiaires."