Thiès: Pape Alioune Diallo déclare sa candidature à la Présidentielle 2024

Pape Alioune Diallo, membre de la Convergence des Cadres Républicains (CCR), a officiellement déclaré sa candidature à l'élection présidentielle du Sénégal prévue le dimanche 25 février 2024. Il a fait sa déclaration de candidature hier à Thiès.



Dans son speech, il a décliné ses ambitions autour de son programme qu'il compte dérouler pendant la campagne électorale. En effet, il a présenté sa vision fondée sur l'excellence, la collaboration et le progrès, le piliers de la croissance économique, la réduction de la pauvreté, l'accès à 'éducation et aux soins de la santé, la création des opportunités d'emplois.



Dans cette quête de changement, dit - il, il est déterminé à mettre son expérience au service de la nation. "Nous devons travailler pour trouver la solution durable sans tenir compte de nos différences".



D'ailleurs, dans une lettre adressée au président Macky Sall et publiée récemment dans la presse , il a exprimé son admiration pour le bilan du Chef de l'Etat et son désir de poursuivre le travail accompli.