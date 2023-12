Thiès: Ousseynou Diouf contribue à la construction d'une mosquée à Mbambara Keur Karamoko

Le responsable de l'Alliance pour la République ( Apr) dans la commune de Thiès -Ouest, Ousseynou Diouf a répondu favorablement à la demande des habitants du village de Mbambara Keur Karamoko, un patelin niché au cœur de la commune de Fandene. En effet, "l'homme social" a apporté sa contribution pour la construction et l'achèvement des travaux de la mosquée dudit village. Un joyau pour les fidèles Khadres de ce village fondé par Mame Cheikh Bou Kounta. Ces derniers ont fait le déplacement pour prendre part à la cérémonie d'inauguration, le Vendredi 22 décembre 2023. Ladite cérémonie a été présidée par Ousseynou Diouf, l'ancien porte parole de la famille Kountiyou Papa Abdourahmane Kounta, venu représenter Serigne Cheikh Bouh Sidy Mokhtar Kounta Khalife de Ndiassane. Prenant la parole, il a salué le geste du bienfaiteur qui, selon lui, a compris les recommandations de l'Islam sur l'importance de contribuer sur la construction d'une mosquée. L'imam de ce lieu de culte par l'entremise de son porte - parole du jour et le représentant du Khalife ont remercié vivement le bienfaiteur avant de formuler des prières en sa faveur. En outre, Ousseynou Diouf, un Thiessois qui a fini de gagner le cœur des populations de la cité du rail grâce à ses actions de bienfaisance , s'engage à accompagner cette localité dans le cadre de leur projet de construction d'un complexe islamique pour l'enseignement des Sciences islamiques et la mémorisation du Saint Coran pour les jeunes de cette contrée très proche de la ville de Thiès. Ainsi, le responsable politique de la mouvance présidentielle a salué le dynamisme de ses frères de coalition qui ont scellé une unité pour qu'enfin puissent travailler pour le compte du Président Macky Sall en direction de l'élection présidentielle prévue le dimanche 25 février 2024.