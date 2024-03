Thiès: Ousmane Diop vante le programme "transformateur et réaliste" du candidat Amadou Ba

Rédigé le Samedi 16 Mars 2024 à 09:25 | Lu 31 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Dans un entretien exclusif accordé à Thiès à travers son émission dénommée "Leader Politique", le président du comité électoral de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune de Thiès - Nord, par ailleurs responsable Alliance "Wallu Askan Wi" (AWA), Ousmane Diop s'est prononcé sur la politique d'équité sociale initiée par le président sortant Macky Sall et instaurée pour la continuité par son candidat Amadou Ba dans son programme. Selon M. Diop, le candidat de la majorité présidentielle élargie à l'élection présidentielle du 24 mars prochain, a placé le social au cœur de son agenda. Lors de son passage au ministère des Finances, dit - il, il assurait le paiement pour les bénéficiaires en augmentant la somme qui passe de 25000 F CFA à 35000 F CFA. En effet, il n'a pas oublié dans son programme les retraités. Ledit programme met l'accent sur une prospérité partagée à travers une plateforme ouverte et inclusive. Il se fonde "sur les bases et les acquis définis dans le Plan Sénégal Emergent (PSE)". Pour rappel, le programme, qui s'inscrit dans la continuité des réalisations des deux mandats de Macky Sall repose sur cinq axes principaux articulant la vision d'un Sénégal stable, prospère, et en sécurité.