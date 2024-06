Thiès Ouest : Le Comité de Veille Alarme sur les Conflits Internes et Salue les Efforts de Développement du Maire

Le comité de veille et d'alerte pour les intérêts de la commune de Thiès Ouest a exprimé ses préoccupations concernant la gouvernance locale et les défis administratifs au sein du conseil municipal dirigé par le maire Dr. Mamoudou Djité. Depuis les élections municipales de février 2022, des conflits internes et des désaccords sur les majorités ont perturbé le fonctionnement du conseil, notamment lors des délibérations budgétaires cruciales.



Malgré ces tensions, le maire a été reconnu pour ses efforts de développement, avec des réalisations significatives en matière d'éducation et d'infrastructures. Le comité a appelé à une meilleure collaboration entre les conseillers pour une gouvernance plus efficace et a encouragé la participation active des citoyens. Ils restent vigilants et prêts à alerter les autorités en cas de problèmes graves.