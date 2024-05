Thiès Nones: La Jica prône une éducation inclusive et participative

L'Agence Japonaise de Coopération internationale (JICA), en collaboration avec le gouvernement scolaire, a initié une activité physique à l' école élémentaire de Thiès Nones pour promouvoir l'éducation physique au sein des élèves et aux activités des deux pays . Les acteurs interviennent dans la zone Ouest en développant un projet de construction de salles aux écoles élémentaires et collèges dans les régions de Dakar et Thiès. Le programme voudrait que l'école soit ouverte à la communauté et celle - ci puisse participer. En outre, la communauté éducative de Thiès Nones a remercié les partenaires qui ont organisé cette activité citoyenne et instructive au bénéfice des potaches de la cité du rail.