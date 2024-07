Thiès: Mouhamadou Lamine Massaly démissionne de son poste de PCA et fusille le nouveau gouvernement

Mouhamadou Lamine Massaly a annoncé sa démission du poste de président du Conseil d'Administration de l'Office National de Formation Professionnelle (ONFP). Dans une conférence de presse tenue dimanche 30 juin 2024 à Thiès, il a expliqué les raisons de sa démission. "J'ai décidé de démissionner du poste de Président du Conseil d'Administration de l'Office National de Formation Professionnelle (ONFP), pour désormais faire face aux complots ourdis par le régime actuel, sur le dos des Sénégalais.", a - t- il expliqué devant ses militants et sympathisants.



Dans ce même registre, M. Massaly n'a pas mâché ses mots en critiquant sévèrement le nouveau régime. "Comme vous le savez, le 24 mars 2024, le peuple souverain a décidé de tracer une nouvelle trajectoire, en signant une troisième alternance politique et démocratique, portant du coup au pouvoir une nouvelle équipe, cristallisant tous les espoirs, notamment ceux de la jeunesse", constate - t - il.



Mais, dit - il, "malheureusement, force est de constater, que tous ces espoirs ont été trahis, pour la simple raison qu'en lieu et place d'un programme alternatif, les porteurs de ce que les tenants du pouvoir appellent pompeusement le PROJET, n'ont vendu aux Sénégalais, notamment à la jeunesse, que du toc, de la tromperie pure et dure, du saupoudrage et de la tartufferie. C'est dire en réalité, que ce PROJET n'existe que dans l'imagination fertile des vendeurs de chimères et d'illusions", déplore - t - il.



Pour le responsable de Benno Bokk Yakaar à Thiès, "La seule arme d'une autorité à la tête vide, aux ambitions limitées, c'est d'insulter la Justice et les Institutions de la République, dont l'Assemblée nationale. Le Sénégal est assurément dans une mauvaise pente, comme en témoigne la situation catastrophique que vivent les marchands ambulants, les commerçants, les meuniers, les conducteurs de moto Jakarta, les transporteurs, les paysans qui n'ont reçu que des semences inopérantes. Notre intime et profonde conviction est que laisser faire, c'est être acteur de cette mascarade et se taire, c'est être complice", ajoute le responsable du parti Union pour une Nouvelle République.



Par ailleurs, il a également critiqué la décision du Premier ministre Ousmane Sonko de ne pas présenter sa Déclaration de Politique Générale (DPG) à l'Assemblée nationale.