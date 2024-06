Thiès: Les travailleurs des collectivités territoriales réclament la revalorisation de leurs salaires

Rédigé le Jeudi 27 Juin 2024 à 00:16 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Les agents des collectivités territoriales de la région de Thiès ont organisé une marche pacifique mercredi 26 juin 2024 pour réclamer la revalorisation de leurs salaires et l'application rigoureuse de l'article 29 de la Loi 2011 - 08 du 30 mars 2011 portant sur l'augmentation de leur pécuniaire dans toutes les hiérarchies (A, B, C et D). En effet, après plusieurs de grève, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal poursuit son plan d'action. D'ailleurs, ces derniers ont exigé aux nouvelles autorités le respect d'un accord qu'ils ont signé avec l'Etat pour obtenir le statut de fonctionnaires des collectivités territoriales, une augmentation généralisée des salaires, l'effectivité de la fonction publique locale, la couverture maladie universelle, le transfert de la pension du retraite de l'Ipres au fonds national de retraite (FNR), la revalorisation du point indiciaire, l'augmentation des primes de santé, entre autres. Les marcheurs ont pris l'itinéraire de la mairie ville de Thiès jusqu'à la Préfecture. Selon nos sources, ils n'ont pas remis le mémorandum au Préfet du département Mame Less Cabou.