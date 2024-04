Thiès : Les chauffeurs Allo-Dakar en grève contre les tarifs excessifs imposés par le regroupement des chauffeurs de la gare routière.

Les chauffeurs Allo-Dakar de Thiès ont décidé de passer à l'action en observant un mouvement de protestation ce vendredi 12 avril 2024, conformément à leurs menaces précédentes.



Lors d'une conférence de presse, les chauffeurs ont exprimé leur mécontentement à l'égard de la décision du regroupement des chauffeurs de la gare routière de Thiès d'imposer une taxe hebdomadaire sous forme d'amende, au détriment de l'État et des collectivités territoriales.



Ils ont déclaré : "Nous reconnaissons notre statut de transport irrégulier, mais cela ne justifie pas que le regroupement des chauffeurs de la gare routière de Thiès nous impose des tarifs exorbitants. Chaque véhicule que vous voyez ici doit payer 15 000 FCFA par semaine à ce regroupement. Nous avons décidé de ne plus payer cette taxe et nous interpellons directement le président de la République pour nous sortir de l'informel".



À noter que dans ce secteur, un total de 10 000 véhicules opèrent, dont 800 à Thiès.