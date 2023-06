Thiès: Les anciens internationaux fêtent leurs cadets ce samedi

La cellule de Thiès de l' Association des anciens internationaux de football du Sénégal ( Aaifs) organise, ce samedi après -midi, au stade Maniang Soumaré de la "Capitale du rail", un "Sargal" en l'honneur des internationaux U17, U20, U23 et A de leur ville ainsi que les Thiessoises qui se sont illustrés avec les différentes équipes nationales, nous informe le quotidien Le Soleil.



Selon le quotidien national qui donne l'information, la fête débutera, le matin, au Cneps où convergeront les initiateurs de la journée et leurs hôtes venus de toutes les régions pour un "Yendou" dans la bonne humeur. Ensuite, deux matches de gala sont prévus dans l'après - midi , au Stade Maniang Soumaré à partir de 17 heures avec, d'une part, les anciens internationaux de Thiès contre ceux d reste du Sénégal et d'autre part une sélection de jeunes de Thiès face à une de Dakar.



Cette activité sera marquée par des distinctions des dirigeants et anciens pratiquants du football sénégalais. Un hommage vibrant sera également rendu aux défunts Jules Bocandé, Joseph Koto et Matar Wade Ndoye.