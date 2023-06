Thiès : Le vice président de l'association des Albinos lave à grande eau leur président Bamba Diop

La tension monte entre le Camp du président de l'ANAS ,Bamba Diop et la famille sall, tous membres d'associations d'albinos à Thiès. Le vice-président de l'ANAS, cheikh Dieng a fait face ce mardi à la presse pour dénoncer l'injustice qu'ils subissent face aux multiples attaques venant particulièrement de la famille Sall et leurs alliés. Selon lui, des personnes sont venues avec un policier et huissier pour constater les locaux de leur association. Certainement, ces derniers risquent de fermer cet espace appartenant à tous les albinos. Pour lui,'' cette famille pense que le président Bamba Diop est en train d'obtenir des avantages particuliers à la tête de l'association. Alors, ce dernier est en train de faire tous les efforts pour améliorer la situation des personnes vivant avec l'albinisme". Pour éviter que l'irréparable se passe, cheikh Dieng met en garde les autorités de la ville de Thiès et étatiques d'intervenir sur ce problème qui risque d'entraîner la fermeture de l'école des Albinos qui reçoit 200 élèves.