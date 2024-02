Thiès: Le faux policier qui avait volé la moto Jakarta de Y. Diallo est tombé

Le Commissariat du 1 er arrondissement de Thiès vient de réussir un coup de maître. Agé de 27 ans, un maçon du nom de M. Gueye domicilié à Thiès, à Touba Peycouck a été arrêté lundi vers 12 heures au marché central de Thiès au moment où il voulait réparer son téléphone portable auprès d'un technicien avant de le conduire au Commissariat central.



Profitant d'une altercation entre deux individus dont il était témoin oculaire au niveau de la gare ferroviaire sur les rails, il se fait passer pour un policier pour dérober une moto Jakarta d'une personne du nom de Y. Diallo. Cette rocambolesque affaire qui alimente les débats de grand - place dans les quartiers de la ville, remonte à mardi 13 février 2024.



Lorsque la victime Y. Diallo a rencontré le nommé A. Cissokho sur les rails du marché central. Il réclamait son argent qu'il avait emprunté à Assane comme dette. "Le 13 février 2024, j'ai rencontré Assane sur les rails du marché central. Il devait me payer une dette de 20.000 francs CFA que je lui ai prêté depuis trois mois. Après quelques minutes d'altercations, j' ai décidé de le conduire sur ma moto au Commissariat central pour qu'il puisse me rembourser mon argent. En cours de route, il a réussi de prendre la fuite à deux reprises. Malgré tout j'ai réussi à le rattraper. Quand nous sommes arrivés à hauteur des boutiques situées à quelques encablures du Commissariat central, il voulait prendre la poudre d'escampette.. Mais, je l'ai maîtrisé. Aussitôt c'est sur ces entrefaits que le nommé M.Gueye, témoin oculaire de la scène, est venu me prêter main forte. Arrivé au Commissariat nous sommes descendu de la moto et lui il préfère rester dehors. Pour régler la situation, un agent de la sécurité publique m'avait préconisé d'exiger une garantie à mon ami Assane avec sa pièce d'identité nationale. Au sortir de ce service, j'ai expliqué à M. Gueye la situation. Automatiquement il m'a proposé de conduire Assane à la brigade territoire sise sur la route nationale", a expliqué la victime Y. Diallo, conducteur de moto jakarta et natif de Dindéfelo.



AVant d'ajouter : "Arrivé sur le lieu, le garde nous impose la présentation de nos pièces avant d'entrée dans le service. Profitant de cette atmosphère, M. Gueye m' a demandé de lui prêter la clef de ma moto prétextant qu'il va aller récupérer chez lui sa carte d'identité et celle professionnelle. Il est parti sans revenir! Pourtant il s'est encore présenté comme un gendarme. Finalement, vers 16 heures que j'ai constaté que M. Gueye a volé ma moto. Quelques minutes de réflexion j'ai formulé une plainte contre X et la déposer à la police". Quelques semaines après son forfait, il est venu au marché central pour réparer son téléphone auprès d'un technicien.



Il a été arrêté puis conduit au commissariat du 1 er arrondissement. Devant les enquêteurs, il a d'abord nié les faits. Suite à un interrogatoire poignant, M. Gueye reconnait être l'auteur des faits à lui reprochés. Il avoue également avoir dérobé la moto de Y. Diallo qui coûte 490.000 francs CFA pour la vendre à 90.000 francs CFA seulement à un individu qui habite dans un village à Pout, dans le département de Thiès. Au terme de l'enquête, M. Gueye a été déféré, hier mardi, au parquet de Thiès. Son sort est désormais entre les mains du procureur.